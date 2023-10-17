البنتاجون الأمريكي يعلق على قصف المستشفى المعمداني في غزة

وكالات

علق البنتاجون الأمريكي، على قصف المستشفى المعمداني في غزة.

وقال البنتاجون الأمريكي في بيان له: "تعليقا على استهداف مستشفى في غزة: في أوقات الحرب ينبغي الالتزام بقانون الحرب والقانون الإنساني الدولي".

وتابع البنتاجون: "نحن على تواصل مع إسرائيل، لضمان توفير احتياجات السكان في غزة ونتوقع أن يثير الرئيس بايدن هذا الموضوع خلال زيارته لتل أبيب"، متابعًا "ليس لدينا معلومات بعد بشأن ما إذا كان المستشفى المستهدف في غزة يضم موقعا لحماس".

وأضاف البنتاجون: "نعمل مع إسرائيل حاليا في ملف إنقاذ الرهائن ومعرفة أماكنهم، ونتوقع من جميع الديمقراطيات بما فيها إسرائيل أن تلتزم بقانون الحرب".