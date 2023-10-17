البنتاجون الأمريكي يعلق على قصف المستشفى المعمداني في غزة
وكالات
علق البنتاجون الأمريكي، على قصف المستشفى المعمداني في غزة.
وقال البنتاجون الأمريكي في بيان له: "تعليقا على استهداف مستشفى في غزة: في أوقات الحرب ينبغي الالتزام بقانون الحرب والقانون الإنساني الدولي".
وتابع البنتاجون: "نحن على تواصل مع إسرائيل، لضمان توفير احتياجات السكان في غزة ونتوقع أن يثير الرئيس بايدن هذا الموضوع خلال زيارته لتل أبيب"، متابعًا "ليس لدينا معلومات بعد بشأن ما إذا كان المستشفى المستهدف في غزة يضم موقعا لحماس".
وأضاف البنتاجون: "نعمل مع إسرائيل حاليا في ملف إنقاذ الرهائن ومعرفة أماكنهم، ونتوقع من جميع الديمقراطيات بما فيها إسرائيل أن تلتزم بقانون الحرب".
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: