بعد قصف مستشفى المعمداني.. حماس: الاحتلال سيدفع فاتورة الدم الفلسطيني

مصراوي

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة جريمة حرب ترتكبها أداة القتل الصهيونية"

وتابع النونو، اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال الإسرائيلي سيدفع فاتورة الدم الفلسطيني وعليه أن يتحمل تبعات جرائمه"

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "الاحتلال يكرر بقصفه للمستشفى ارتكاب نفس الجرائم التي ارتكبها عام 1948"

وأوضح النونو "نقول لبايدن إن قصف المستشفى اليوم هو ثمن تبنيه رسالة نتنياهو الكاذبة، جريمة المستشفى يجب أن تدفع العالم لأن يتعامل بعقلانية مع ما يجري في غزة.

وشدد أنه يجب على "العالم أن يشاهد صور قصف المستشفى في غزة ويعرف من هو الإرهابي"

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.