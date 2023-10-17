الدفاع المدني بغزة: أكثر من 300 شهيد في قصف مستشفى المعمداني

مصراوي

قال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "أكثر من 300 شهيد في قصف المستشفى الأهلي المعمداني، ونحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني، "نحن غير قادرين على تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة، لا يوجد مكان آمن في القطاع"

بدوره أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، سقوط ما يزيد عن 500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يتوقع أن يكفي الوقود في جميع مستشفيات غزة لمدة 24 ساعة إضافية، متابعًا "نحتاج إلى ممر آمن ولا يمكننا تحريك شاحنات المساعدات الإنسانية أثناء القصف".