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BBC

انفجارات قوية تهز مدينة تل أبيب

07:54 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

انفجارات قوية تهز مدينة تل أبيب أرشيفية

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وكالات

دوت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب وضواحيها، كما سمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة وفقًا لوسائل إعلام دولية.

ومن جانبها أعلنت كتائب القسام، تجدد قصفها لمدينة تل أبيب، ردا على المجازر في حق المدنيين التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت المقاومة الفلسطينية أيضًا اليوم، عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت مدينة أسدود وضواحيها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن ما يحدث حاليا ليست معركة إسرائيل، بل معركة مشتركة للحضارات ضد الوحشية.

وتابع نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، "نطالب المواطنين في غزة بإخلاء المناطق الشمالية من القطاع وحركة حماس ترفض ذلك لأنّها تختفي وسط المدنيين و تحتمي بهم"

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، " إذا لم تتوقف الوحشية الفلسطينية هنا في المنطقة فستصل إلى أوروبا".

,ومن جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، "أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهمية إدخال المساعدات إلى غزة"

وتابع المستشار الألماني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، أنّه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحذر شولتس "كل الجهات من التورط في هذا النزاع ولن نسامح في ذلك"، متابعًا "سنبذل جهودا لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة، وتحدثت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن".

وأوضح المستشار الألماني، "نود أن نحافظ على الإنسانية في قطاع غزة ولن نصرف النظر عن هذه القضية"، محذرًا " من أي تدخل من أي جهات خارجية في النزاع".

وأكد المستشار الألماني، على أنّ برلين تقف مع إسرائيل في الأوقات الصعبة، وأمنها وأمن مواطنيها جزء من العقيدة السياسية لألمانيا، قائلًا "حكومتي تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تصاعد الصراع في غزة".

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