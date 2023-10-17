الاحتلال يستهدف مستشفى للنازحين وسط غزة وسقوط مئات الضحايا

مصراوي

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تصريحات تلفزيونية له، سقوط شهداء وجرحى في استـ ـهـ ـداف الاحتلال الإسرائيلي النازحين بمستشفى المعمداني وسط غزة.

وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة، أنّه ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.