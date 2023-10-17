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BBC

القسام تجدد قصف "تل أبيب" ردًا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة

06:50 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

قصف على تل أبيب أرشيفية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، سقوط صاروخ في "تل أبيب" من دون تفعيل صافرات الإنذار.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، "زخة صاروخية مكثفة تستهدف ريشون لتسيون جنوب تل أبيب"

وجددت كتائب القسام قصفها لتل أبيب، إذ قالت في بيان مقتضب لها على التليجرام، اليوم الثلاثاء، "كتائب القسام تجدد قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

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