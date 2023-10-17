الصليب الأحمر الدولي: أكثر من ألف شخص عالقين تحت الأنقاض في غزة

وكالات

أعلن الصليب الأحمر الدولي، أن أكثر من ألف شخص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض والوضع يزداد صعوبة مع مرور كل يوم في قطاع غزة.

ودعا الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء، كل الأطراف إلى حماية المدنيين والكوادر الطبية ووقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين من الجانبين.

وأوضح الصليب الأحمر قائلًا، "نتواصل مع حركة حماس والإسرائيليين ومستعدون للوساطة بشأن إطلاق سراح الأسرى"

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.