إعلام عبري: وصول سفينة مساعدات غذائية تركية إلى إسرائيل اليوم

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، وصول سفينة تركية محملة بمساعدات غذائية إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تم الإعلان عن وصول سفينة دعم من تركيا، رست في ميناء حيفا محملة ب 4500 طن من الخضروات، حيث بلغت 80 بالمائة من الحمولة طماطم.

وأشارت وسائل الإعلام التركية، إلى أن الاستجابة التركية بإرسال هذه الشحنة، جاءت بعد أن طلبتها إسرائيل بعد تضرر قطاعها الزراعي.

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.