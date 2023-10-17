الأمم المتحدة: الطواقم الإنسانية لم تسلم من القصف في غزة

وكالات

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الأوضاع في غزة تزداد ترديًا، وهي كارثة متكاملة الأركان.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية، فنحو مليون نسمة فروا من ديارهم لأماكن أخرى.

ولفت إلى أن الطواقم الإنسانية في غزة لم تسلم من القصف، وكذلك مكاتب الأمم المتحدة.

وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تمكن من تجهيز 5 ناقلات وقود لإعادة تشغيل محطات المياه في غزة.

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني.