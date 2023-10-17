المقاومة الفلسطينية تقصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بدفعات صاروخية
وكالات
أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مدن ومستوطنات إسرائيلية.
وقالت المقاومة الفلسطينية، في بيان مقتضب لها على التليجرام، اليوم الثلاثاء، " قصفنا سديروت بدفعة صاروخية"
بدورها أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة مباشرة في مدينة سديروت، إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.
وشنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الـ7 من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.
ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.
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