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BBC

العفو الدولية: يجب رفع الحصار عن غزة وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه

05:00 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

غزة

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وكالات

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي، رفع الحصار عن غزة، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه، فضلًا عن السماح بوصول المساعدات.

وتابعت العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي، الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ كل الاحتياطات لحماية المدنيين.

يذكر أنه في أعقاب الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الجاري، والغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمحاصر، إلى جنوب غزة.

وانقطعت إمدادات الوقود والغذاء والكهرباء والمياه عن غزة في أعقاب الهجوم الذي وقع قبل 11 يومًا، ولم يتم حتى الآن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

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