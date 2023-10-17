الاحتلال الإسرائيلي: لدينا خيارات أخرى جانب الهجوم البري
تل أبيب - (د ب أ)
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس خيارات أخرى بخلاف الهجوم البري، في إطار استعداده " للمراحل المقبلة للحرب" ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ريتشارد هيخت، دون تقديم تفاصيل" الجميع يتحدث عن هجوم أرضي، ولكن يمكن أن يكون أمرا آخر".
وقد حذر الخبراء من صعوبة القتال والخسائر الكبيرة المحتملة في صفوف الجانبين في حال شن هجوم بري على قطاع غزة المكتظ بالسكان، الذي تحكمه حركة حماس.
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