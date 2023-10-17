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العاهل الأردني يحذر من وضع "خطير جدًا" في الشرق الأوسط في حال توسعت الحرب

02:50 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الملك عبد الله الثاني

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عمان - (بي بي سي)

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء من وضع خطير جدا في منطقة الشرق الأوسط إذا توسعت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى دول أخرى.

وقال الملك بعد لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس وخلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين "المنطقة برمتها على شفا السقوط في الهاوية التي تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار".

وأضاف "خطر توسع الحرب على غزة حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة علينا جميعا"، مؤكدا "ضرورة بذل الجهود للتأكد من أن الأمور لن تتفاقم إلى هذا الحد".

وحذّر شولتس الذي سيسافر إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم، من التصعيد.

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