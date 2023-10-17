حماس: أسرى الاحتلال يتعرضون للخطر ذاته الذي يعيشه شعبنا في غزة

وكالات



قال الناطق باسم حركة حماس، إن "أسرى الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لذات الخطر الذي يعيشه شعبنا في غزة"



وتابع المتحدث باسم حماس، "الاحتلال المجرم يواصل حرب الإبادة الجماعية على حساب المدنيين"



ولفت إلى أن أكثر من 70 ‎%‎ من‎ شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة نساء وأطفال.



وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم السابع من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.



ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.