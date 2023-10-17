هزات أرضية قوية تضرب إيران
طهران - (د ب أ)
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن ثلاث هزات أرضية قوية تتراوح قوتها ما بين 5.1 و 5.5 درجة ضربت جنوب إيران اليوم الثلاثاء.
ووقعت الهزات على عمق عشرة كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي.
ولم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
ويشار إلى أنه تم تسجيل هزات أرضية في جنوب غرب البلاد أمس الأول الأحد. وكانت سلسلة من الزلازل قد تسببت في أضرار مدمرة في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي.
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