العراق يعلن تلقيه دعوة رسمية من مصر لحضور قمة طارئة بالقاهرة
بغداد - (د ب أ)
تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة طارئة ستُعقد في القاهرة بشأن الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة.
وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه القمة ستضمّ مجموعة من القادة والزعماء العرب، والإقليميين، "لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني".
وفي سياق متصل، دعا السوداني إلى مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي واستمرار المشاورات مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة وإنهاء معاناة الفلسطينيين المأساوية.
وجدد السوداني ، خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتّوح " مواقف العراق الثابتة والمبدئية المستندة إلى موقف شعبنا والتزامه الأخلاقي والشرعي تجاه الشعب الفلسطيني ".
وحسب بيان، جرى خلال اللقاء، "استعراض الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات التي توجهها قوات الاحتلال الصهيوني للمدنيين العزّل في قطاع غزّة وتداعياتها الخطيرة".
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