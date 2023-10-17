"صدمة أخرى بالطريق".. إيران تحذر الاحتلال من استمرار هجماته على غزة

وكالات



حذر الحرس الثوري الإيراني، الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا "صدمة أخرى في الطريق إذا لم تتوقف الهجمات على غزة"



ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن نائب قائد الحرس الثوري قوله إن إسرائيل ستواجه موجة صدمة أخرى من محور المقاومة إذا لم تضع حدًا "للفظائع" التي ترتكبها في قطاع غزة.



وقال علي فدوي إن "صدمات محور المقاومة ضد (إسرائيل) ستستمر حتى استئصال هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".



وتابع "موجة صدمة أخرى في الطريق إذا لم تضع إسرائيل حدا للفظائع في غزة".



وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم السابع من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.



ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.