الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي على غزة وأمر الإخلاء انتهاك للقانون الدولي
وكالات
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وأمر الإخلاء الذي أصدره الاحتلال الإٍسرائيلي لسكان القطاع المحاصر يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، من نفاد إمداداتها في قطاع غزة، مؤكدة أنه "لهذا السبب من المهم للغاية إدخال الإمدادات إلى غزة الآن".
جدير بالذكر أنه في أعقاب الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، والغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمحاصر، إلى جنوب غزة.
وانقطعت إمدادات الوقود والغذاء والكهرباء والمياه عن غزة في أعقاب الهجوم الذي وقع قبل عشرة أيام، ولم يتم حتى الآن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
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