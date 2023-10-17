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العراق: مساع دبلوماسيَّة رفيعة المستوى لإيصال المساعدات إلى غزة

01:15 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

فؤاد حسين

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بغداد - (د ب أ)

صرح نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، بأن العراق يجري مساعي دبلوماسيَّة رفيعة المستوى بهدف إيصال "المساعدات الإنسانيَّة إلى غزة والحيلولة دون أي تهجير قد يطال الشعب الفلسطينيّ لأن ذلك ستكون له تداعيات وخيمة."

وأكّد الوزير حسين، خلال استقباله اليوم في بغداد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور العراق حاليا، :"على أهميّة وحدة الموقف العربيّ والإسلاميّ، والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المُشترِك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

كما دعا إلى ضرورة أنَّ تمارس الدول العربيَّة دورًا حاسمًا من أجل تطبيق القرارات الدوليَّة التي تُؤكّد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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فؤاد حسين إيصال المساعدات إلى غزة العراق

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