الصحة الفلسطينية: 64% من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال

رام الله - (بي بي سي)

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 2778 وأكثر من 10 ألف جريح في اليوم العاشر للحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 64% من الشهداء هم من النساء والأطفال، حيث قتلت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد الطواقم الصحية الذين استشهدوا و37 كادراً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 71 فلسطينياً استشهدوا وأصيب المئات في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الليلة الماضية، كان آخرهم 15 شهيدًا في قصف منزل عائلة اللمداني غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.