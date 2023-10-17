جيش الاحتلال: حوالي نصف مليون نازح إسرائيلي منذ 7 أكتوبر
وكالات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء أن حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العبرية منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنه "حاليًا هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخليا"، مشيرا إلى أن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها كما تم إخلاء أكثر من 20 تجمعًا سكنيًا في شمال الدولة العبرية.
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم السابع من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.
ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.
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