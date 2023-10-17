"تعبير هائل عن التضامن".. الرئيس الإسرائيلي يشيد بزيارة المستشار الألماني

تل أبيب - (د ب أ)

أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج بالزيارة المقررة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى إسرائيل.

وقال هيرتسوج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "حقيقة أن شولتس أول رئيس حكومة لدولة أوروبية يزورنا هو تعبير هائل عن التضامن"، مضيفا أن شولتس صديق كبير لإسرائيل، مشيرا إلى أن دعم القيادة الألمانية بأكملها، بما في ذلك الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير، أمر "لا يصدق" بوجه عام.

وذكر هيرتسوج - في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري - أنه لم يُقتل هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد منذ محرقة النازية (الهولوكوست)، وقال: "الصور التي رأيناها تذكرنا بالأيام الفظيعة في الماضي"، مضيفا أن زيارة شولتس "رسالة أمل كبيرة".

يُذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زارت إسرائيل الأسبوع الماضي.