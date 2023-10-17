جيش الاحتلال الإسرائيلي: وضع غزة ما بعد الحرب سيكون "قضية عالمية"

وكالات

أفاد متحدث عسكري إسرائيلي الثلاثاء إن وضع قطاع غزة بعد هجوم الاحتلال الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني سيكون "قضية عالمية" مطروحة للنقاش الدولي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر لليوم الحادي عشر على التوالي، فيما تتزايد الأنباء عن استعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية برية في قطاع غزة.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم السابع من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.