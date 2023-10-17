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BBC

السوداني وبايدن يناقشان التصعيدات الأخيرة في غزة

11:26 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

محمد شيّاع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزّة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم.

وجدد السوداني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية ، " موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة".

كما دعا إلى أهمية "فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم" .

وقال بيان للحكومة العراقية إن الجانبين أكدا خلال الاتصال "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي" .

وبحسب البيان، جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية "تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

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محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية غزة بغداد

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