ارتقاء عشرات الشهداء جراء تكثيف غارات الاحتلال على جنوب غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء غارات الاحتلال المكثفة على جنوب قطاع غزة مع دخول موجة القتال الحالية يومها الـ11.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات إسرائيلية كثفت غاراتها على أحياء سكنية ومنازل في محافظتي رفح وخانيونس اللتان شهدتها موجة نزوح كبيرة بناء على طلب إسرائيلي منذ ثلاثة أيام.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا ليل الثلاثاء بينهم نساء وأطفال جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشل مسعفون وعمال إنفاذ جثامين 25 شهيدًا على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على أربعة منازل متجاورة في شرق خان يونس.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة نقل 28 شهيدًا من منزل سكني يعود لعائلة زعرب جرى استهدافه في مدينة رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على أكثر من 200 بنى عسكرية لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة بما في ذلك مقرات قيادة ونشطاء في الحركتين.

وذكر الجيش أنه أغار على أنفاق أرضية وعدة أهداف عسكرية لحماس تشمل مقرات في وسط مدينة غزة ومستودعات لوسائل قتالية.

كما أعلن الجيش عن اغتياله أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس "الذي كان مسؤولًا عن ملف الأسرى وقام بتوجيه العمليات ضد إسرائيل" دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب من حماس بشأن مقتل المزيني من عدمه.

وشنت حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية الانتقامية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.