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BBC

وزير الدفاع السعودي يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة وقف العدوان على غزة

10:47 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز

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الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جرانت شابس على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز "تلقى ، اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.

وأكد وزير الدفاع السعودي خلال الاتصال "ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق".

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