حركة حماس: عدد الأسرى في غزة يتراوح بين 200 إلى 250 شخصاً
وكالات:
أكد الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن عدد الأسرى لديها في غزة يتراوح بين 200 إلى 250 شخص.
وقال في خطاب متلفز، اليوم الاثنين إنه "سيتم إطلاق سراح الأسرى الأجانب لدينا إذا توفرت الظروف اللازمة لذلك".
وأضاف أن 22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي على غزة حتى الآن.
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