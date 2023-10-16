إعلان

BBC

حركة حماس: عدد الأسرى في غزة يتراوح بين 200 إلى 250 شخصاً

10:18 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أكد الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن عدد الأسرى لديها في غزة يتراوح بين 200 إلى 250 شخص.
وقال في خطاب متلفز، اليوم الاثنين إنه "سيتم إطلاق سراح الأسرى الأجانب لدينا إذا توفرت الظروف اللازمة لذلك".
وأضاف أن 22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي على غزة حتى الآن.

سوق مصراوى

كتائب القسام أبوعبيدة قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. إلغاء حفلات غنائية وتأجيل مهرجاني الجونة والموسيقى العربية.