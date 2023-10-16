بلينكن يلتقي نتنياهو وهرتسوج في إسرائيل للمرة الثانية خلال أيام
واشنطن - (د ب أ):
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اسحاق هرتسوج للمرة الثانية منذ يوم الخميس الماضي.
ومنذ لقائهما الأخير، سافر بلينكن إلى قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وأجرى محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، بين آخرين.
وذكرت وزارة الخارجية في واشنطن أن بلينكن أطلع نتنياهو خلال الاجتماع على نتائج محادثاته في المنطقة ، بينما تلقى إحاطة بأخر تطورات الوضع في إسرائيل.
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