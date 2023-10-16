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طائرة مساعدات قطرية تصل إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

09:32 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

طائرة مساعدات قطرية

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العريش - (د ب أ):
وصلت إلى مطار العريش الدولى بمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم الاثنين، طائرة قطرية تحمل 37 طنا من المساعدات الغذائية والطبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.
وهذه هى سادس مساعدات إنسانية وطبية تصل إلى العريش حيث سبق وصول مساعدت إنسانية وطبية من الأردن وتركيا والإمارات العربية ومنظمة الصحة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هذا غير المساعدات الإنسانية والطبية المصرية التي تقدر بنحو ألفي طن .

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