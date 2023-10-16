رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب بالتزامن مع زيارة بلينكن لإسرائيل

وكالات:

أفادت فضائية العربية، بأن صفارات إنذار ورشقات صاروخية أطلقت باتجاه تل أبيب بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان مساء اليوم الاثنين، عن استهداف عناصره دبابة ميركافا إسرائيلية عند مدخل موقع الضهيرة الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن " حزب الله" إنه " قبيل الساعة السادسة من عصر اليوم الاثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفت دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة".