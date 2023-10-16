شكري يناقش مع وزير الخارجية السوري العدوان الإسرائيلي على غزة

وكالات:

ناقش وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، مع نظيره المصري سامح شكري في اتصال هاتفي، "أهمية الموقف العربي الموحد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأكد الوزير المقداد، في بيان نشرته وزارة الإعلام السورية، أن السبب الرئيس لتفجر الوضع في الأراضي المحتلة هو ممارسات إسرائيل الإجرامية، على مدار عقود من احتلال للضفة الغربية وضم للقدس، وبالتالي عدم تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد المقداد أن موقفاً عربياً موحداً لوقف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية لأطفال فلسطين يجب أن يشكل أولويةً لعملنا المشترك.

بدوره عبر شكري عن قلق مصر العميق من الأحداث الجارية في غزة والاستهداف المتصاعد للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافةً إلى التصعيد الذي قامت به في جنوب لبنان والأراضي السورية.

وأشار شكري إلى أن مصر تقوم بجهود واتصالات مكثفة مع أطراف عديدة لتهدئة الوضع وإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة بشكل عاجل، لافتاً إلى أن جهود الجميع متفقة على النظر إلى الأزمة من منظور أخلاقي وإنساني.