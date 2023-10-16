الصحة الفلسطينية: مجازر الاحتلال بحق العوائل في غزة تشكل تطهيرًا عرقيًّا

وكالات

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسح أحياء سكنية واسعة، وأخرج عوائل بكاملها من السجل المدني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن "المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية، تشكل تطهيرًا عرقيًا ويجب وقفها فورًا".

وتابع القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مجازر بحق 371 عائلة، وصل من ضحاياها للمستشفيات 1981 شهيدا حتى اللحظة.

وأضاف، أن الجهات المختصة نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل، منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال مفقودين، ونأمل أن يكون منهم ما زال على قيد الحياة.

وناشد القدرة العالم بالتدخل العاجل لإرسال الطواقم، والمعدات اللازمة للمساعدة في إزالة الأنقاض الهائلة وإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه.

ويأتي ذلك في خضم أعنف موجة قتال مستمرة لليوم العاشر بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، ما خلف استشهاد نحو 2778 فلسطينيًا، ومقتل 1300 إسرائيلي.