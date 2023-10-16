إخلاء عاجل لمبنى الكنيست الإسرائيلي أثناء جلسة نتنياهو بسبب صواريخ المقاومة
وكالات
تم إخلاء مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة، خلال انعقاد جلسته، بعد انطلاق صفارات الإنذار.
وكانت الجلسة بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين.
وأطلقت كتائب القسام، رشقة صاروخية، على مدينة القدس المحتلة، ردًا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته على قناتها بالتليجرام.
وشنت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي
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