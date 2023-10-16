بعد مغادرتها القاهرة.. وزيرة خارجية فرنسا تصل لبنان

بيروت - (د ب أ)

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار جولة تقوم بها في دول المنطقة.

وستجري الوزيرة الفرنسية محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.