الجيش اللبناني يعلن العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ
بيروت - (د ب أ)
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية جنوب لبنان.
وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن وحدة من الجيش عثرت، بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية اليوم، على 20 منصة إطلاق صواريخ، أربع منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً منذ أيام بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت قبل الماضي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".
وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من اليوم الجاري انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما تقوم وحداته بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها.
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