مستشار الأمن القومي الأمريكي: المحادثات مع مصر مستمرة لفتح معبر رفح

وكالات

قال جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن المحادثات مع مصر مستمرة لفتح معبر رفح بطريقة تحمي مصالح الأمن القومي المصري.

وتابع كيربي، خلال حديثه مع فضائية سي إن إن، اليوم الاثنين، أن بوابة معبر رفح لا تزال مغلقة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يواصل جهوده في المنطقة سعيا لفتحها.

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن ما زالت تؤمن بحل الدولتين.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، أن الجانب المصري يريد ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح.

وأعرب البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن أمله في إمكانية فتح معبر رفح الحدودي لمصر مع غزة لمدة ساعات في وقت لاحق اليوم.

وأوضح البيت الأبيض قائلًا، "لا نريد للنزاع أن يتسع ونبقي أعيننا على الجبهة الشمالية للاحتلال الإسرائيلي".

وسبق أن قالت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لم نوافق على تقديم أي مساعدات إنسانية للمقاومة الفلسطينية.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي