وزيرا خارجية تركيا وروسيا يبحثان التوترات في غزة

إسطنبول - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية تركية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية للأنباء، نقلا عن المصادر، أنه تم بحث هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومع استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي وحصار القطاع، حيث تم تشريد حوالي نصف سكان غزة.