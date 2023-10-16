البيت الأبيض: الجانب المصري يريد ضمان دخول المساعدات لغزة

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الجانب المصري يريد ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح.

وأعرب البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن أمله في إمكانية فتح معبر رفح الحدودي لمصر مع غزة لمدة ساعات في وقت لاحق اليوم.

وأوضح البيت الأبيض قائلًا، "لا نريد للنزاع أن يتسع ونبقي أعيننا على الجبهة الشمالية للاحتلال الإسرائيلي".

وسبق أن قالت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لم نوافق على تقديم أي مساعدات إنسانية للمقاومة الفلسطينية.

وتابع مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "نحن في حالة حرب وسنستمر بكل قوتنا حتى النصر".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.