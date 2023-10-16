نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد وإصابة 31 صحفيًا منذ الـ 7 من أكتوبر
(وكالات)
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن إسرائيل استهدفت 11 صحفيا فلسطينيا بغزة في الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر.
وقالت النقابة التي تتخذ من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مقرا لها في بيان إن "11 صحفيا استُشهدوا، وأكثر من 20 آخرين أصيبوا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة" في السابع من أكتوبر.
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