شكري: نسعى لإدخال المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة

(مصراوي)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا بالقاهرة اليوم: "أكدنا ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة"، مشيرا إلى رفض مصر أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار شكري إلى جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتنسق ذلك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والصليب الأحمر .

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن بلادها تؤيد القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة ، مشددة على ضرورة أن يسود ضبط النفس وصوت العقل في قطاع غزة.

وأضافت أن الوضع خطير في غزة ومحيطها بشكل يهدد أمن المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أنها ستزور العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

وأكدت أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه لا يمكن لمصر أن تتحمل مسؤوليات لا تقع على عاتقها بمفردها.

وشددت الوزيرة كولونا على ضرورة حماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية، موضحة أن فرنسا و مصر تتشاركان القلق حول خطورة الوضع في غزة، مؤكدة أن "السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع".