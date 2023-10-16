ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 2750 شخصًا

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 2750 مع تواصل هجمات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على القطاع.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، للصحفيين في غزة، أن العدد المذكور من الشهداء هم فقط من دخلوا إلى المستشفيات في ظل استمرار وجود المئات تحت أنقاض ركام المباني السكنية.

وأوضح القدرة أن هجمات الاحتلال أسفرت عن نحو 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة نحو نصفهم من الأطفال والنساء.

ودخلت أعنف موجة قتال بين حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومحيطه يومها العاشر وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في الساعات الأخيرة.