الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 69 فلسطينيا.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، شملت الاعتقالات مدن بيت لحم، وسلفيت، ورام الله، والقدس، ونابلس، وطولكرم، والخليل، وأريحا.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين المعتقلين أسرى ممن تم إطلاق سراحهم في السابق .