إعلان

BBC

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

10:53 ص الإثنين 16 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - (د ب أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 69 فلسطينيا.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، شملت الاعتقالات مدن بيت لحم، وسلفيت، ورام الله، والقدس، ونابلس، وطولكرم، والخليل، وأريحا.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين المعتقلين أسرى ممن تم إطلاق سراحهم في السابق .

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 2750 شخصًا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market