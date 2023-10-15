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BBC

أمريكا تعين ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط

11:43 م الأحد 15 أكتوبر 2023

ديفيد ساترفيلد

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واشنطن - (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد تعيين السفير ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكيا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ).

وقال البيان إن ساترفيلد سيركز على ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الضعفاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان "سوف تلعب الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السفير ساترفيلد والعقود التي قضاها في التعامل مع بعض الصراعات الأكثر صعوبة في العالم دورا مفيدا جدا ضمن جهودنا المستمرة الرامية إلى معالجة القضايا الإنسانية في المنطقة، وهي أولوية قصوى للرئيس بايدن، وبما في ذلك جهودنا لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني، وبخاصة في غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين".

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ديفيد ساترفيلد الخارجية الأمريكية المبعوث الأمريكي

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