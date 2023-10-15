جيش الاحتلال الإسرائيلي: 600 ألف شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ):

استجاب أكثر من 600 ألف من سكان قطاع غزة لنداءات السلطات الإسرائيلية للانتقال من منطقة مدينة غزة في شمال القطاع إلى جنوبه، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال حجارى.

وكرر حجارى أن القوات الإسرائيلية تستهدف حماس وتسعى لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي الآن قيام حماس باختطاف 155 رهينة إلى القطاع. وقال حجارى إنه تم إبلاغ أقرب أقربائهم، متعهدا بأن الجيش "سيفعل كل شيء" لإعادتهم إلى ديارهم.