عبداللهيان: إيران لن تظل صامتة في ظل التصعيد الإسرائيلي بغزة

بيروت - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان من أن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس قد يتوسع على جبهات أخرى إذا لم تتوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني لقناة الجزيرة الإخبارية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها: "إذا لم تنجح الجهود لوقف العدوان على غزة، فإن توسيع جبهات الحرب ليس مستبعدا ويزداد كل ساعة".

وأضاف: "إذا قرر الكيان الصهيوني دخول غزة، فإن قادة المقاومة سيحولونها إلى مقبرة لجنود الاحتلال".

وتابع: "نأمل أن تمنع الجهود السياسية الحرب من التوسع. وإلا لا أحد يعرف ما سيحدث في الساعة القادمة. لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة على هذا الوضع".

وقال المسؤول الإيراني في اجتماع عقد مؤخرا في لبنان، إنه علم من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "جميع السيناريوهات وضعت على الطاولة".

وناقش عبداللهيان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سبل تعزيز "محور المقاومة" ضد إسرائيل خلال لقائهما ليلة أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصل أمير عبد اللهيان إلى الدوحة بعد أن التقى بالحلفاء في رحلة إلى العراق وسوريا ولبنان.