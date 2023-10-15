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BBC

بلينكن يعرب عن ثقته في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية

08:46 م الأحد 15 أكتوبر 2023

أنتوني بلينكن

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القاهرة - (د ب أ):
عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد ،عن ثقته في أن يتم فتح معبر رفح المصري للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ويعود بلينكن إلى إسرائيل غدا الاثنين عقب جولة من المباحثات في المنطقة، بهدف منع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الولايات المتحدة أيضا إنها أجرت مباحثات مع إيران عبر قنوات خلفية، محذرة طهران من تصعيد الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي "ايمانويل ماكرون" من أنه "إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة، سيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور وتوسع ساحة المعركة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

يشار إلى أن إسرائيل طالبت سكان شمال غزة بالتوجه إلى الجنوب عبر طريقين محددين في إطار التمهيد لهجومها البري ، ردا على هجوم حماس" طوفان الأقصى" يوم السابع من الشهر الجاري وشمل إطلاق رشقات صاروخية واقتحام للبلدات الجنوبية الإسرائيلية.

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