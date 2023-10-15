إعلان

BBC

وزير دفاع جيش الاحتلال: الحرب في غزة قاتلة وستغير واقع المنطقة

07:14 م الأحد 15 أكتوبر 2023

يوآف غالانت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

زعم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن الحرب في غزة "ستغير واقع المنطقة للأبد"، واصفا بأنها "قاتلة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم الذي شنته حركة حماس إلى 286 قتيلا.

وكان وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال إن إسرائيل ليس لها مصلحة في اتساع رقعة الصراع الحالي، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.

وقال جالانت في حديثه للقوات الإسرائيلية على مشارف قطاع غزة: "نحن لا نريد أي تصعيد للوضع".

وأشار جالانت بشكل مباشر إلى ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران والنشطة في جنوب لبنان. وحذر قائلا: "إذا اختار حزب الله الحرب، فسيدفع ثمنا غاليا للغاية.. لكن إذا التزموا بضبط النفس، فسنحترم ذلك وسنبقي الوضع على ما هو عليه".

سوق مصراوى

يوآف غالانت الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market