قلبه توقف وعاد للحياة.. فريق طبي ينقذ حياة شاب في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نجح فريق طبي، بمحافظة البحيرة فى إنقاذ حياة شاب توقفت عضلة قلبه بعد تعرضه لصعق كهربائي في مركز أبو المطامير.

استقبل مستشفى أبو المطامير المركزي الشاب "ك.غ.ع"، 17 عامًا، يعاني من توقف تام فى عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي.

أدخل المريض إلى غرفة الإنعاش وخضع لدورات إنعاش قلبي رئوي لمدة ساعة، توقف خلالها أكثر من مرة إلى أن انتظم أخيرًا، ووضع تحت الملاحظة على جهاز التنفس الصناعي وحالته مستقرة.

ووجه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، التحية والتقدير للفريق الطبي الذى أشرف على الحالة، وساعد على إنقاذه بمستشفى أبو المطامير المركزي، والدكتور مصطفى شلبي مدير المستشفى.

وأكد أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوى للارتقاء بالخدمة الطبية، وبخاصة أساسيات دعم الحياة، والإنعاش القلبي الرئوي، وهو إجراء لا يمكن الاستهانة بأهميته إذ يسهم بشكل جذري في زيادة معدل فرص البقاء على قيد الحياة.