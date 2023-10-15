إيهود باراك: لا يوجد سبيل للقضاء على حماس إلا من خلال الهجوم البري

تل أبيب - (د ب أ)

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك الأسبق، اليوم الأحد، عن الهجوم البري المتوقع أن تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة .

وقال باراك لشبكة دويتشه فيله الألمانية " لا يوجد سبيل للقضاء على حماس في قطاع غزة من خلال الهجمات الجوية والدبلوماسية من جانب إسرائيل".

وأضاف" يجب القيام بذلك من خلال جنودنا على الأرض الذين يواجهون خطر دفع أرواحهم ثمنا لتحقيق ذلك".

وتصاعدت الأحداث بعد عملية "طوفان الأقصى" التي قادتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عقب إطلاق الآلاف من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة وقيام المئات من مقاتليها بخرق الدفاعات الحدودية في هجوم غير مسبوق الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3600 آخرين.

وقال باراك " من المحتمل أننا تكبدنا الضربة الأكثر شدة منذ تأسيس دولة إسرائيل" مضيفا" لا توجد دولة حديثة يمكن أن تتحمل هذا النوع من التحركات على حدودها".

وأضاف" نحن نعلم ونحترم القانون الدولي"، موضحا" وسوف نبذل قصارى جهدنا لاتباع القانون الدولي"مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان عدم وقوع أضرار جانبية.

وأوضح" نحن نقوم بكل ما نستطيع، وهذا يعني أننا نخبر الجميع بالتحرك مقدما. فقد كان أمامهم بالفعل أربعة أيام للمغادرة، وأنا على ثقة إنه إذا كان هناك أشخاص غير قادرين على الانتقال، فإن الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى يمكن أن تنقلهم من موطنهم إلى ماوراء نهر غزة".