الاحتلال: انتصارنا سيمنع وصول الإرهاب إلى باريس ولندن ونيويورك

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين في اجتماع مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، في مدينة "عسقلان" الساحلية الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل تحتاج إلى "وقت للفوز" في القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

وأضاف كوهين في لقائه أن الانتصار الإسرائيلي سيضمن عدم وصول "الإرهاب" إلى باريس ولندن ونيويورك.

وتتعرض عسقلان لهجمات متكررة بصواريخ تطلقها حماس من غزة ، منذ أكثر من أسبوع.

ووصف كوهين في تصريحاته حركة حماس أنها أسوأ من "داعش".

وأضاف "سيدفعون الثمن" متعهدا بمواصلة القتال، إلى أن يتم ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أن 17 مواطنا فرنسيا قتلوا وفقد 15 آخرون.