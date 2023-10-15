إعلان

BBC

الاحتلال: انتصارنا سيمنع وصول الإرهاب إلى باريس ولندن ونيويورك

03:35 م الأحد 15 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين في اجتماع مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، في مدينة "عسقلان" الساحلية الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل تحتاج إلى "وقت للفوز" في القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

وأضاف كوهين في لقائه أن الانتصار الإسرائيلي سيضمن عدم وصول "الإرهاب" إلى باريس ولندن ونيويورك.

وتتعرض عسقلان لهجمات متكررة بصواريخ تطلقها حماس من غزة ، منذ أكثر من أسبوع.

ووصف كوهين في تصريحاته حركة حماس أنها أسوأ من "داعش".

وأضاف "سيدفعون الثمن" متعهدا بمواصلة القتال، إلى أن يتم ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أن 17 مواطنا فرنسيا قتلوا وفقد 15 آخرون.

سوق مصراوى

إيلي كوهين مدينة عسقلان إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين.